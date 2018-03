Haters contro Zanardi, lui replica da campione: "Al mare senza gambe? Però almeno mettetemi lo yacht..."

23 marzo 2018

Quando hai accettato e superato anche il dolore più grande, qualsiasi provocazione - pure la più offensiva e ignorante - non ha alcun potere. Così Alex Zanardi, che nel 2001 perse entrambi gli arti inferiori in seguito a un incidente in gara, sceglie di rispondere con ironia a un meme circolato in Rete negli ultimi giorni. Nell'immagine (a sinistra), divisa in quattro, si vedono due selfie di un ragazzo e una ragazza in spiaggia che immortalano anche le gambe, un ipotetico selfie di Zanardi dove si vedono solo la sabbia e il mare e un ipotetico selfie di Andrea Bocelli sdraiato su un prato verde.