Golden Butterfly Gala, lo show delle farfalle

Appuntamento a domenica 10 maggio alle ore 21 al PalaaDesio per il "Golden Butterfly Gala". La squadra nazionale di ginnastica ritmica vice campione del mondo è pronta a uno show dove l'eleganza, la tecnica e la difficoltà del gesto ateltico si uniscono alla raffinatezza e alla poesia dell'arte, creando una sinergia unica. Le dieci farfaelle allenate da Emanuela Maccarani, l'allenatrice più medagliata della storia di questo sport, daranno vita a un vero e proprio spettacolo: il pubblico del PalaDesio, sempre numeroso, avrà così la possibilità di ammirare dal vivo non solo le nuove e complesse composizioni del programma tecnico (5 nastri e 6 clavette più due cerchi) ma anche coreografie studiate ad hoc per l'occasione, plasmate sulle note della musica suonata dal vivo. Un'esperienza ancor più emozionante e coinvolgente, una delle rare occasioni per poter ammirare dal vivo le farfalle azzurre che, nel corso degli anni, hanno vinto tre titoli Mondiali assoluti, un argento all'Olimpiade di Atene e un bronzo a Londra 2012. La magia della ginnastica ritmica prende forma sulla pedana del Golden Butterfly Gala.