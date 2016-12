Giro, Clarke-Porte e quella ruota che fa pensare: "Bel gesto ma non lo rifarei"

20 maggio 2015

L'aiuto che Simon Clarke ha dato al connazionale Richie Porte durante l'ultima tappa del Giro d'Italia non è passato inosservato. Con il senno di poi Clarke ha rivelato: "So che non si può lavorare insieme come squadra e, se capita di nuovo, non lo faccio più". Mentre l'amico-rivale ha chiarito così il suo punto di vista: "I miei compagni mi hanno aiutato e penso che quella fosse una grande immagine di ciclismo. Ma le regole sono regole".