Giocatore badminton di 28 anni muore durante un torneo

7 giugno 2015

Ha perso la vita per un infarto mentre stava disputando un torneo regionale promosso dalla federazione a Cercola, nel Napoletano. Luca Celeste , 28enne giocatore di badminton , si è accasciato al suolo e per lui non c'è stato più nulla da fare. Inutili i soccorsi, Celeste è morto durante la corsa in ospedale. Luca non aveva mai manifestato problemi di cuore in precedenza e tutti i controlli effettuati erano regolari.

Celeste, originario di Nola (Napoli) e classificato serie C, era impegnato in un incontro della manifestazione in corso al Palasirio di Cercola. Immediati i soccorsi e il trasferimento all'ospedale Villa Betania di Ponticelli dove però è arrivato già privo di vita intorno alle 14. L'atleta era tesserato per il Badminton Club Irpinia e vantava una buona carriera a livello regionale. "E' la prima volta che succede una cosa del genere nel nostro sport - afferma il presidente del comitato campano badminton Antonio Imperato -. Sono presidente da venticinque anni e non mi ricordo niente di simile. Per me è come se fosse morto un figlio, un ragazzo che conoscevo bene, sempre col sorriso sulle labbra, solare anche quando perdeva. Quando l'ho saputo mi si è spezzato il cuore, non volevo crederci". Celeste non aveva mai manifestato problemi di cuore in precedenza e - assicurano dal comitato campano - aveva tutti gli attestati di idoneità in regola per fare attività agonistica.