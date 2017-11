Ginnastica, Stati Uniti: l'ex medico della nazionale ammette molestie sessuali sulle atlete

22 novembre 2017

L'ex medico della squadra olimpica di ginnastica degli Stati Uniti, Larry Nassar, si è dichiarato colpevole delle sette accuse di molestie sessuali da parte di donne e ragazze che ha avuto in cura. Nassar - secondo quanto riferisce la BBC - è stato accusato di molestie da sette ragazze, molte delle quali ginnaste come Aly Raisman e McKayla Maroney, mentre lavorava per la nazionale americana e per la Michigan State University.