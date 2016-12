Garozzo, rubato sul treno l'oro di Rio 2016

10 novembre 2016

Brutta avventura per Daniele Garozzo . L'oro olimpico a Rio 2016 nel fioretto individuale è stato derubato della medaglia vinta in Brasile mentre in treno si recava a Torino. "Stavo andando a consegnare il mio giubbotto delle olimpiadi da esporre al J-Museum allo Juventus Stadium e mi sono addormentato. Mi sono svegliato e ho trovato lo zainetto aperto. Ho fatto denuncia, spero di ritrovarla", ha spiegato a Repubblica.

"Non è stato un bel risveglio, su quel treno, la delusione è stata fortissima. La medaglia era custodita in uno scrigno e chi l'ha presa ha creduto di mettere le mani su qualcosa di materialmente prezioso. Per me lo era, perché la medaglia aveva il sapore di un percorso portato a termine, un ricordo da condividere negli anni. Ma io sono un 'ansioso' ottimista, quindi guardo al futuro e alle altre medaglie, che spero di poter conquistare". Garozzo racconta così il furto dell'oro conquistato a Rio, una decina di giorni fa, sul treno per Torino. "Non è successo niente di grave - aggiunge l'azzurro - Se poi me la volessero restituire, la rimetterei nel posto dov'è giusto che stia, sul comodino vicino al mio letto".