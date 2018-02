Gala del Triathlon, una festa con super ospiti

12 febbraio 2018

Emozioni...triplici - C’è un aspetto a cui il Gala non rinuncia. Sì, perché negli anni cambiano gli attori protagonisti, ma non le emozioni che chi sale sul palco condivide con tutta la platea. Sono le storie, palpitanti e a volte spiritose, di chi ama il triathlon, non importa se professionista o "amatore", perché le emozioni non hanno categoria. Durante la serata saranno premiati i triatleti che più si sono distinti nella stagione 2017 .



Capitan Alex e la squadra gala...ttica dei super ospiti - L'ospite d'onore della 6.a edizione del Gala del Triathlon è stato Alex Zanardi, guarda caso con un...triplice ruolo: il campionissimo infatti ha premieto, ha intervistato e ricevuto un premio speciale. Sul palco ha raccontato delle sue imprese, accompagnando gli spettatori in un viaggio da godersi fino in fondo.



Oltre ad Alex Zanardi e ai protagonisti del triathlon italiano, all’Auditorium Testori erano presenti campioni internazionali del triathlon e personaggi del mondo dello spettacolo: il campione spagnolo di cross triathlon Roger Serrano, la show girl Justine Mattera (che ha portato a termine il suo primo triathlon sprint proprio nel 2017), il conduttore televisivo Dino Lanaro (che ha già "firmato" diversi traguardi della multidisciplina), l'Assessore Regionale allo Sport e alle Politiche Giovani nonché "padrone di casa" e campione olimpico e mondiale di canoa Antonio Rossi, l’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri, il mental coach dei campioni in ambito sport, life e business Livio Sgarbi e uno degli amici più cari del Gala, il Direttore Artistico di Radio DeeJay Linus.