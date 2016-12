Futsal: che schema su punizione in Brasile!

28 ottobre 2015

Per gli schemi su calcio di punizione, rivolgersi al Carlos Barbosa, squadra del campionato brasiliano di Futsal e già club campione del Mondo nel 2004 e nel 2012. Nella gara vinta per 4-1 sul campo del San Paolo, la giocata per la rete del 2-1 è da antologia: un primo giocatore finta il tiro, un secondo al momento di calciare effettua una rabona per servire un terzo compagno che, a rimorchio, insacca con un preciso sinistro all'angolino.