Forbes: Real Madrid "Paperone" dello sport

27 luglio 2015

Real Madrid over the top . La rivista Forbes ha pubblicato la classifica delle 15 società più ricche di tutti gli sport e i Blancos, con un valore di 3,26 miliardi di dollari , sono in cima alla lista. Dietro si piazzano i Dallas Cowboys (football americano) e i New York Yankees (baseball), entrambi a quota 3,2 miliardi di dollari. Quarto il Barcellona, quinto lo United, 11.mo il Bayern . Di società italiane nemmeno l'ombra.

La lista è di quelle importanti. Roba con tanti zeri e piani di business da far impallidire. E il Real la fa da padrone, superando sul filo di lana due colossi mondiali come i Dallas Cowboys e i New York Yankees, leggende dello sport made in Usa. Un primato importante, che pone il calcio in cima alla classifica delle società più "ricche". Oltre al Real, infatti, nei primi cinque posti della graduatoria c'è spazio anche per Barcellona e United. Quasi un dominio sulle altre discipline sportive.



La classifica completa:

1. Real Madrid: 3,26 miliardi di dollari

2. Dallas Cowboys: 3,2 miliardi di dollari

2. New York Yankees: 3,2 miliardi di dollari

4. Barcellona: 3,16 miliardi di dollari

5. Manchester United: 3,1 miliardi di dollari

6. Los Angeles Lakers: 2,6 miliardi di dollari

6. New England Patriots: 2,6 miliardi di dollari

8. New York Knicks: 2,5 miliardi di dollari

9. Los Angeles Dodgers: 2,4 miliardi di dollari

9. Washington Redskins: 2,4 miliardi di dollari

11. Bayern Monaco: 2,35 miliardi di dollari

12. Boston Red Sox: 2,1 miliardi di dollari

12. New York Giants: 2,1 miliardi di dollari

14. Chicago Bulls: 2 miliardi di dollari

14. San Francisco Giants: 2 miliardi di dollari