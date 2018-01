Federica Pellegrini: "A Budapest ho trovato la pace, ispirata da Buffon"

1 gennaio 2018

In uno speciale a lei dedicato su Sky Sport, la Divina ha ripercorso il suo straordinario anno. "Dopo tante medaglie in passato, a Pechino 2008, Roma 2009 e Shanghai 2011, l'oro era un po' che mancava. La gente ha seguito il mio percorso. Dalla delusione e la rabbia per il quarto posto di Rio la gente non mi ha più mollato fino a Budapest 2017 - ha detto -. Per una volta nella vita in quella gara è stato capito tutto quello che ho fatto prima. Sono grata per quello che è stato fatto quest'anno. Ho percepito un calore incredibile. Ho trovato l'oro che mi mancava. E ora sono serena".



Ancora sullo straordinario successo in terra ungherese, la campionessa veneta ha ricordato: "Volevo che fosse proprio così il mio ultimo ricordo nel nuoto, da vincitrice. L'avrei voluto fare a Rio, lì ho capito che sarei andata avanti a cercare il Santo Graal, la gara perfetta, e devo dire che è arrivata presto ad un anno di distanza. Con tutta la sofferenza, il lavoro e il sacrificio, non capita a tutti gli atleti questa fortuna". Federica ha poi rivelato anche da chi, in un certo qual modo, ha preso l'ispirazione per questa sua ultima grande impresa. "Un esempio più vicino a me è Gigi Buffon. Arrivare a un soffio nella Champions e poi voler continuare per non finire così la propria carriera... Il mio augurio che riesca anche lui a trovare la sua gara perfetta per essere in pace, ma capisco che è molto difficile".



Il futuro è ora Tokyo 2020 ma con molto meno stress e pressione. "Ho deciso di continuare fino a Tokyo 2020 per levarmi qualche sfizio. Magari provare una strada che non ho mai provato. Vado sui 100 stile perché ho sempre avuto il pallino della velocità", ha detto. Riavvolgendo il natro del suo 2017, Fede ha poi accennato alla fine della sua storia d'amore con Filippo Magnini anche se non smetterà affatto di cercare la persona 'giusta'. "Sono una sognatrice", ha detto sorridente. "Sono una persona schietta, introversa, ma nel corso della vita cambia il modo di vedere le cose. Il mio carattere resta abbastanza forte anche se mi reputo una persona molto sensibile", ha poi aggiunto.



Infine sempre a proposito dell' attualità, Pellegrini ha affrontato il tema delle molestie ammettendo che "purtroppo ci sono anche nel nuoto. Non diventano casi eclatanti perché non riguardano atlete famose". Alle ragazze adolescenti, la campionessa veneta ha quindi consigliato di "denunciare subito ogni episodio e avere una famiglia presente che può capire". E poi ha fatto loro un appello: "Non mandate foto in giro perché non serve a niente. Il vero amore lo troverete tra 20 anni e di sicuro non vi sceglierà per una foto ignuda. Per favore, smettete questo circolo vizioso".