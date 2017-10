Fede-Greg-Morini, la Federnuoto apre un'inchiesta: "Basta con le volgarità"

10 ottobre 2017

Il botta e risposta attraverso i social tra Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri in merito all'assegnazione del 'Premio Castagnetti' a Stefano Morini, tecnico del campione olimpico nei 1500 stile libero, finisce sotto la lente d'ingrandimento della Federnuoto. Come comunica il presidente della Fin Paolo Barelli in una nota la Procura Federale "ha aperto un'indagine acquisendo tutti gli atti disponibili per valutare eventuali responsabilità di tesserati relative ad una vicenda che lede l'immagine del nuoto, dei suoi atleti, dei suoi dirigenti e dei suoi tecnici".



Barelli ha poi richiamato all'ordine tutti i tesserati invitandoli "ad astenersi da ogni ulteriore intervento in materia, specie quando di chiara natura offensiva che ha già generato una escalation di volgarità incontrollate - si legge ancora nel comunicato della Federnuoto - Su questo aspetto il Presidente Barelli richiama l'impegno di tutti, e soprattutto da parte di quei campioni che ci entusiasmano con le loro vittorie e costituiscono, mai dovrebbero dimenticarlo, modelli per molte ragazze e ragazzi".