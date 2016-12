Europei Tuffi 2015: Tania Cagnotto oro e pass per Rio 2016

14 giugno 2015

Infinita Tania Cagnotto. Nella gara di chiusura degli Europei 2015 a Rostock, in Germania, l'azzurra ha conquistato l'oro - il terzo dell'edizione come a Torino 2009 -, conquistando anche il pass per le Olimpiadi di Rio 2016 grazie ai 350,20 punti. Seconda la Ilinykh (334,15) e terza Punzel (330,9). Medaglia di legno per Francesca Dallapé (323,15) che ha sfiorato la prima medaglia individuale in carriera con un'ottima prova.