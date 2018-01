Europei short track, bis d'oro per Valcepina: trionfo nei 1500 e 500

13 gennaio 2018

Seconda medaglia d'oro per Martina Valcepina agli europei di short track in corso a Dresda. L'azzurra, dopo essersi imposta nei 1500, ha bissato anche sui 500, conquistando così due titoli continentali in un solo giorno. La pattinatrice si è imposta sulla distanza più breve con il tempo di 42.805, battendo la compagna di squadra e portabandiera azzurra ai prossimi Giochi Olimpici Invernali, Arianna Fontana, argento in 42.852. Terza la russa Sofia Porsvilnova (43.141).