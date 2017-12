Europei: Rivolta-Codia, splendida doppietta nei 100 farfalla Oro e argento per i due azzurri nella rassegna in corso a Copenaghen. Quadrella, bronzo negli 800

14 dicembre 2017

Matteo Rivolta ha vinto la medaglia d'oro nei 100 farfalla all'Europeo di nuoto in vasca corta in corso a Copenaghen con il tempo di 49"93. La doppietta azzurra è stata completata dall'argento di Piero Codia (49"96). Terzo posto e medaglia di bronzo per il tedesco Marius Kusch (50"01). E negli 800 sl, Simona Quadrella ha conquistato la medaglia di bronzo.

"Non posso che essere contento per la mia prima medaglia individuale - ha dichiarato subito dopo Matteo Rivolta - è un risultato abbastanza pesante in una manifestazione internazionale. Questa preparazione diversa che ho fatto da settembre mi ha tolto un po' di brillantezza, mi aspettavo una prestazione diversa, ma va bene così e sono campione d'Europa". Non ha potuto nulla il tedesco Kusch che ha chiuso sull'ultimo gradino del podio. Dopo i primi 50 metri era in testa il polacco Czerniak, poi classificatori in settima posizione.

BRONZO PER LA QUADRELLA E dopo la doppietta azzurra firmata Rivolta - Codia nei 100 metri farfalla maschili arriva anche il bronzo di Simona Quadarella negli 800 metri stile libero. Con 8'16"53 l'azzurra si classifica alle spalle della tedesca Koehler (8'10"65) e dell'ungherese Kapas (8'11"13).

Ha saputo difendere la terza posizione Simona Quadarella, provando la clamorosa rimonta ma senza forzare la mano per non rischiare di finire a mani vuote. Il bronzo per l'azzurra arriva con un gap di 5"88 al termine di una gara che è stata sin dall'inizio una lotta a due tra la Koehler e la Kapas. Subito fuori dal podio l'atleta del Liechtenstein Julia Hassler con un +7"63 al traguardo. Soddisfatta l'azzurra per l'ultima medaglia della stagione: "Sono contenta e affaticata - ha commentato dopo il bronzo - felice per la medaglia conquistata anche perché non pensavo riuscissi a prenderla. Speravo di fare un tempo migliore, ho provato a recuperare sulle prime due ma ho faticato abbastanza, un terzo posto va bene".

