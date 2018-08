Europei, canottaggio: due ori azzurri con il quattro di coppia pesi leggeri e senior

04/08/2018

Due medaglie d'oro e una di bronzo nel canottaggio per l'Italia agli Europei di Glasgow. D'oro il quattro di coppia pesi leggeri maschile (Mulas, Micheletti, Di Girolamo e Amarante) e per il quattro di coppia senior (Mondelli, Abagnale, Di Costanzo e Castaldo) che hanno dominato le proprie finali. Bronzo per il due senza senior femminile (Patelli e Bertolasi) nonostante una gara condotta in testa quasi fino alla fine.

QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI MASCHILE

La prima finale della giornata ha visto trionfare il quattro di coppia pesi leggeri maschile con Matteo Mulas, Andrea Micheletti, Paolo Di Girolamo e Catello Amarante che hanno regalato il titolo europeo all'Italia. Gli azzurri partono subito forte con la sola Olanda a cercare di resistere ma ai 1500 metri lo strapotere azzurro è fin troppo evidente. Repubblica Ceca e Olanda sono ben lontane dall'imbarcazione azzurra che continua a condurre le danze ad alto ritmo fino al traguardo chiudendo con uno strepitoso 6'01”01 che vale il titolo di campioni d'Europa.



QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE

Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili sono stati gli assoluti protagonisti della finale del quattro di coppia senior maschile che ha regalato il secondo oro della giornata all'Italia. Acqua 4 per gli azzurri che ai 500 metri transitano in terza posizione, con sole Ucraina e Polonia davanti di poco. A metà gara, però, ecco che gli azzurri forzano il ritmo e si portano al comando e ai 1500 metri c'è addirittura luce tra l'imbarcazione azzurra e la Polonia seconda. Gli ultimi 500 metri vedono naturalmente gli avversari attaccare l'Italia ma i quattro azzurri continuano a forzare e diventano campioni d'Europa con un tempo di 5'41”92. Medaglia d'argento alla Lituania e bronzo per la Polonia.



DUE SENZA FEMMINILE

Altra medaglia per l'Italia, stavolta di bronzo con Alessandra Patelli e Sara Bertolasi protagonista di una tre quarti di gara assolutamente strepitosa, in testa praticamente quasi fino alla fine ma il finale è da brividi con lo sprint della Romania di Madalina Beres e Denisa Tilvescu che vanno a conquistare la medaglia d'oro e l'Olanda di Elsbeth Beeres e Laila Youssifou che vanno a prendersi l'argento. L'Italia deve accontentarsi del bronzo ma resta comunque la splendida performance delle due atlete azzurre.