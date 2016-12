Equitazione: Valentina Truppa grave dopo una caduta

7 giugno 2015

L'azzurra di dressage Valentina Truppa, 29 anni, è rimasta gravemente ferita per una caduta da cavallo durante il Concorso internazionale di Arezzo. L'incidente è avvenuto all'Equestrian centre S.Zeno dove l'atleta sarebbe caduta per un'impennata improvvisa del cavallo. Subito soccorsa da ambulanza e medico, è stata poi trasportata in elicottero alle Scotte di Siena dove le sue condizioni sono definite gravi ma stabili.