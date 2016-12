Doping, tra i file hackerati anche documenti di Mo Farah e Rafael Nadal

19 settembre 2016

Anche Rafael Nadal e l'olimpionico dei 5000 e 10000 Mo Farah hanno ottenuto certificati medici di esenzione (i Tue) per assumere farmaci vietati dall'antidoping. Secondo quando riporta il Guardian online, i nomi dei due atleti compaiono nei documenti sottratti dal server della Wada e fatti trapelare dal gruppo di hacker "Fancy Bears".

Indiscrezioni sulla presenza di Mo Farah nei file hackerati dai pirati informatici circolavano già da alcuni giorni in Gran Bretagna e non solo. I nomi del tennista maiorchino e del mezzofondista di Sua Maestà nato in Somalia si aggiungono ad altri di primissimo piano già resi noti nell'ultima settimana. Si tratta dei ciclisti Bradley Wiggins e Chris Froome, delle tenniste Petra Kvitova e Venus e Serena Williams, fino alla ginnasta statunitense Simone Biles, vincitrice di quattro ori alle Olimpiadi di Rio.