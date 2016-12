Destroy the winter 2016

13 aprile 2016

"Per festeggiare la fine dell'inverno e la chiusura degli impianti, sulle piste del Ciampac a Canazei, in Val di Fassa, ogni anno viene organizzato uno Splash Party. Una piscina ovviamente freddissima, da superare con sci o snowboard, cercando di non cadere in acqua. Molto divertente da vedere, probabilmente un po' meno, da provare". Il nuovo video di Denise Della Giacoma.