Dal rap al ring: Chris Brown vs. Soulja Boy

7 gennaio 2017

La lite tra i due famosi rapper Chris Brown e Soulja Boy si sposta da Instagram al... ring. I due, infatti, si sono ora accordati per sfidarsi in uno scontro di boxe sui tre round, visibile in pay-per-view, che si terrà a Las Vegas il prossimo 28 gennaio. L'evento è stato organizzato da Floyd Mayweather, che allenerà Soulja Boy, mentre Mike Tyson farà da trainer all'ex di Rihanna. Il collega 50 Cent scommetterà 100mila dollari sull'autore di "Crank That".