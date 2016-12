Da Roma a Napoli 2024: De Magistris sogna le Olimpiadi

12 settembre 2016

La Raggi non vuole le Olimpiadi, De Magistris invece sì. Il sindaco di Napoli è uscito allo scoperto e sogna di ospitare i giochi olimpici del 2024: "Formalizzerò la candidatura di Napoli alle Olimpiadi a tutti i livelli, dal Coni alla Presidenza del Consiglio, nel caso dovesse definitivamente naufragare quella di Roma", ha detto a Radionorba.



"È chiaro che Malagò - ha continuato de Magistris rispondendo a una intervista rilasciata dal presidente del Coni al Mattino - tenterà sino alla fine di non far naufragare la candidatura di Roma nel 2024 perché chiaramente come immagine complessiva del Paese, se rinunci a una candidatura che hai fortemente promosso, non è un fatto positivo, ma sono sicuro che Malagò, dinanzi a un no di Roma, valuterà l'ipotesi di un'altra candidatura. Comunque quella di Napoli e del Sud Italia non sono una candidatura di serie b, ma un altro progetto che mette insieme sport, diplomazia dal basso, il dialogo tra i popoli, la costruzione di un Mediterraneo che non sia più di sangue di guerre di respingimenti, un Sud capace di organizzare e di farlo con le mani pulite".