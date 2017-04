Coni: un minuto di silenzio per Michele Scarponi

22 aprile 2017

"Era un atleta forte, il destino è stato scritto davvero male". Il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco ha commentato così la notizia della morte di Michele Scarponi. "Ha dedicato la sua professionale al ciclismo ed era fortemente attaccato a questo sport, lo dimostra il fatto che nonostante sia rientrato ieri sera da una corsa a tappe (Tour of the Alps, ndr) questa mattina era già in bicicletta. Ha fatto la differenza quando era al lavoro con Nibali e lo stava facendo con Fabio Aru. La capacità di sdrammatizzare su tutto e di essere sempre allegro e smontare le situazioni peggiori per i suoi capitani lo rendevano particolare".



"Quando stamattina mi ha chiamato il presidente Di Rocco non volevo crederci, sono quelle notizie che ti lasciano basito, ti fanno solo piangere e pensare che siamo appesi a un filo", ha detto Marco Cassani, ct della Nazionale di ciclismo: "Aveva sempre il sorriso sulle labbra, era l'ottimismo fatto a persona . La sua professionalità l'ha portato alla disgrazia di oggi, ieri ha concluso il Tour of the Alps ed oggi era già in bicicletta. Perdiamo un corridore che ha vinto un Giro a tappe e ne ha fatti vincere ad altri. In questo momento penso non tanto al corridore ma all'uomo con a casa una moglie e due gemellini".