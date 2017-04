Ciclsimo: Aru si ferma. Giro a rischio

10 aprile 2017

La partecipazione di Fabio Aru al 100/o Giro d'Italia è a rischio. Il corridore sardo oggi è stato visitato a Milano dal professor Franco Combi, il quale gli ha imposto 10 giorni di stop assoluto per sottoporsi alle terapie a base di ultrasuoni. Aru soffre per uno schiacciamento della cartilagine del ginocchio sinistro, rimediato dopo una caduta durante un allenamento a Sierra Nevada.



L'atleta sardo, il prossimo 20 aprile, verrà nuovamente visitato e poi si deciderà il da farsi. Sicuramente non prenderà parte al Tour of the Alps (17-21 aprile) e al Giro di Romandia (25-30 aprile), corse di avvicinamento al Giro. La corsa rosa prenderà il via con la tappa da Alghero a Olbia in programma il 5 maggio.