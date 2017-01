Ciclismo: Sir Wiggins si ritira, 5 ori olimpici possono bastare

28 dicembre 2016

Il britannico Bradley Wiggins, 36 anni, vincitore di un Tour de France e di 5 ori olimpici in quattro diverse edizioni dei Giochi (da Atene 2004 a Rio 2016), nominato Sir per i risultati ottenuti in carriera, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. Lo riferisce la Bbc."Ho avuto la fortuna di vivere un sogno", ha spiegato il campione.



E ha aggiunto: "Ho potuto realizzare il desiderio d'infanzia di di intraprendere una carriera dello sport di cui mi sono innamorato all'età di 12 anni. Ho incontrato i miei idoli e corso accanto ai migliori per 20 anni. Ho lavorato con gli allenatori e i manager migliori al mondo a cui sarò sempre grato per il loro supporto".

"Quello che rimarrà per sempre è il sostegno e l'affetto del pubblico seppur tra alti e bassi solo per aver pedalato su una bicicletta - ha concluso - Il ciclismo mi ha dato tutto e non avrei potuto farlo senza il supporto della mia meravigliosa moglie Cath e dei nostri fantastici bambini".