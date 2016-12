Ciclismo, morto Verdick dopo un doppio arresto cardiaco

10 maggio 2016

Ciclismo olandese in lutto per la morte di Gijs Verdick: il 21enne della Cycling Team Jo Piels si era sentito male la notte del 3 maggio dopo un doppio arresto cardiaco, nella notte tra la terza e la quarta tappa della Carpathian Couriers Race. Verdick era stato posto in coma indotto, anche se le sue condizioni erano apparse subito disperate. "Era un ragazzo d'oro, ci mancherà tantissimo" il saluto del suo team.