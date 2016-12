Ciclismo, Mondiali 2016: Mareczko di bronzo fra gli Under 23

13 ottobre 2016

Seconda medaglia per l' Italia ai Mondiali di ciclismo di Doha. Jakub Mareczko si è infatti piazzato al terzo posto nella prova in linea dedicata agli Under 23 conclusasi con una volata di gruppo al termine di un percorso di 166 chilometri: la medaglia d'oro è andata al norvegese Kristoffer Halvorsen, grande favorito della vigilia, che ha bruciato in rimonta il tedesco Pascal Ackermann, argento.

La gara è stata animata da una fuga di 9 uomini che ha accumulato anche più di 3 minuti di vantaggio ma che è stata annullata a 10 km dal traguardo grazie all'azione soprattutto di Norvegia e Germania, le squadre più attive e che anche nella volata sono state protagoniste visto che, oltre ad Halvorsen e Ackermann, hanno piazzato Bauhaus, tedesco, al quarto posto, e Jansen, norvegese, al quinto. Bene il bronzo di Mareczko, un po' meno la prova generale dell'Italia, col solo Consonni in evidenza nel tirare la volata mentre Filippo Ganna è stato costretto al ritiro dopo aver provato a stringere i denti a seguito di una caduta in avvio.



In lacrime Jakub Mareczko nell'immediato post gara ai microfoni Rai: "Speravo in una volata migliore dato che ho avuto la fiducia di tutti i miei compagni. Ho però preso una medaglia mondiale, va bene così. Le lacrime? Sono contento per il bronzo anche se c'è un po' di amarezza".