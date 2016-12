Ciclismo, Ivan Basso si ritira: "Non sono più competitivo"

5 ottobre 2015

C'è anche spazio per gli addii alla presentazione del Giro d’Italia 2016: Ivan Basso ha annunciato il ritiro dal ciclismo professionistico. “Ogni atleta sa che la sua luce non brillerà per tutta la carriera - ha esordito Basso sul palco di Expo - Inevitabilmente a un certo punto si fa sempre più fioca, è allora che l'atleta deve aver la saggezza di spegnerla”. A dare l'ufficialità è il team Tinkoff Saxo, ultima squadra di Basso.