Ciclismo, Contador: "Dopo la Vuelta mi ritiro"

7 agosto 2017

Gli anni che passano, un Tour de France non esattamente esaltante e una decisione inattesa o quasi. Alberto Contador dice addio al ciclismo e lo fa, sostanzialmente, con un anno di anticipo dato che la sensazione era che potesse arrivare fino al Giro del 2018. Invece niente. Un messaggio video postato sul suo profilo Instagram e l'annuncio: "Dopo la Vuelta smetto con il ciclismo". E' commosso, Contador, e non potrebbe essere diversamente. Ha passato una vita a pedalare e a 34 anni, dopo una lista lunga così di successi, ha scelto di scendere dalla bici per sempre.