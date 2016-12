Chamonix, muore base jumper russo. L'impatto contro una casa

4 ottobre 2016

Come riporta il Corriere della Sera si tratta della 35esima vittima in questo 2016. Le morti di Polli e Uli Emanuele, negli ultimi mesi, o anche quelle in diretta Facebook. Il bilancio è tragico. A Chamonix si tratta della quinta morte di questo genere. Particolarmente tragica la fine del ragazzo russo, esperto base-jumper. Si è lanciato con la tuta alare dall'Aiguille du Midi a quota 3.800 metri, sul massiccio del Monte Bianco. Ed è precipitato in paese. Secondo la polizia il paracadute non si è aperto.