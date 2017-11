Caterina Stenta, che watergirl

22 novembre 2017

In questo video conosciamo Caterina Stenta. Una delle watergirl più forti d'Italia. Quest'anno si è classificata, infatti, tra le prime 10 al mondo nel windsurf wave e ha vinto i Campionati italiani di Stand Up Paddle Race. Il suo sogno rimane quello di continuare a gareggiare e cercare di migliorarsi in entrambe le discipline. E ovviamente, continuare a viaggiare alla ricerca dell'onda e del vento perfetti.