Caso Pistorius, la famiglia vuol fare causa ai produttori di Blade Runner Killer

3 ottobre 2017

Il sudafricano sta scontando in carcere una condanna di sei anni per aver ucciso con quattro colpi di pistola la Steenkamp attraverso la porta chiusa del bagno nella sua casa a Pretoria e recentemente è stato trasferito in una struttura adatta ai disabili. Pistorius ha sempre sostenuto davanti ai giudici che pensava di sparare a un malvivente intrufolato in casa, non alla sua ragazza, negando la versione di un rapporto conflittuale caratterizzato dalla gelosia e dalle continue discussioni.

Ma è proprio quello che viene mostrato nel trailer: la coppia discute animosamente, Pistorius prende in mano una pistola e dice alla Steenkamp di tornare subito indietro, mentre lei si allontana.



Perciò i coniugi Pistorius hanno dichiarato in un post su Twitter: "Il film è più che altro una rappresentazione di ciò che l'accusa ha provato a descrivere. Daremo luogo ad una azione legale". E ancora: "Oscar è stato sottoposto a una perizia psichiatrica per un mese e nessuno dei test giornalieri ha rilevato in lui una mente da assassino".

Ma anche i genitori della vittima hanno criticato Blade Runner Killer dopo aver visto il trailer. "Siamo sconvolti" hanno commentato gli Steenkamp riguardo il fatto che il film è narrato dalla prospettiva di Reeva e di sua madre June. I due hanno sottolineato che non hanno in alcun modo collaborato alla sceneggiatura e che "l'impressione data che il film è sostenuto da noi è falsa e scorretta".