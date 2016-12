Canottaggio, Abbagnale choc: "Mio figlio sarà squalificato per doping"

10 febbraio 2016

Annuncio choc di Giuseppe Abbagnale, mito del canottaggio azzurro e oggi presidente della federazione italiana: il figlio Vincenzo, campione del mondo e capovoga dell'otto in vista di Rio 2016, sarà con ogni probabilità squalificato per doping e non sarà all'Olimpiade. "Ha saltato tre controlli antidoping e la normativa è chiara. E' un'ingenuità, ma da regolamento costa da uno a due anni di squalifica".