Brumotti, show da pazzi in giro per il mondo

7 luglio 2015

Nuove, incredibili, imprese per Vittorio Brumotti, che per i suoi ultimi successi ha collaborato con il team Tinkoff Saxo di Contador, Basso e Sagan. Il campione di bike trial ha dato spettacolo con diverse acrobazie in giro per il mondo: dall'Italia agli Stati Uniti. Immagini che poi hanno dato vita al Road Bike Freestyle 2, un video da far girare la testa.