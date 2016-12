Brasile, paura olimpica: lo stato di Rio de Janeiro dichiara emergenza finanziaria

18 giugno 2016

A meno di 50 giorni dall'inizio dell' Olimpiade di Rio , dal Brasile non arrivano notizie confortanti: lo Stato brasiliano di Rio de Janeiro ha dichiarato lo stato d'emergenza finanziaria. Secondo quanto dichiarato dal governatore ad interim, Francisco Dornelles , c'è il rischio che non si riescano a onorare gli impegni per i Giochi. In un decreto, Dornelles scrive che lo stato da lui governato è sull'orlo della "calamità pubblica".

Tutto questo condurrebbe a un crollo totale dei servizi pubblici essenziali, come la sicurezza, la sanità e l'istruzione. Anche se gran parte dei finanziamenti vengono dal municipio di Rio, lo Stato carioca ha la competenza in molti settori chiave, come il trasporto e l'ordine pubblico. Michel Temer, presidente a interim del Brasile ha promesso a Rio aiuti finanziari federali. Ma a preoccupare, in generale, è tutta la situazione del Brasile, paese in profonda recessione economica e in crisi politico-istituzionale.