Boxe: Roberto Cammarelle si ritira

29 aprile 2016

Alle ore 22.47 è calato il sipario sull'incredibile carriera di Roberto Cammarelle. Il Palabadminton di Milano ha tributato il 35enne supermassimo con un lungo e caloroso applauso. Senza storia, come prevedibile, il match contro il francese El Gazi, battuto agevolmente in tre riprese senza storia.



Ora, per il pugile milanese di origini lucane, inizia un'altra carriera, non sopra ma a bordoring: da lunedì Cammarelle diventerà responsabile tecnico delle Fiamme Oro, gruppo dove è entrato nel 2000. E a luglio diventerà padre per la terza volta, di un altro maschietto (tre). Chissà che non abbia in casa per davvero il suo erede anche sul ring...