Boxe: preoccupano le condizioni di Ali

3 giugno 2016

Sono più gravi di quanto detto in un primo momento le condizioni di salute di Muhammad Ali, ricoverato da giovedì in ospedale per problemi respiratori. Lo hanno fatto sapere due diverse fonti vicine alla famiglia del 74enne ex campione del mondo dei pesi massimi, preoccupata per la sua salute. Lo specialista che lo ha in cura per il morbo di Parkinson rimane abbottonato: "Non posso dire niente di più di quanto hanno scritto i giornali".