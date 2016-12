Boxe: Pacquiao vuole la rivincita con Mayweather

28 ottobre 2015

Manny Pacquiao , uno dei più forti pugili della storia, si ritirerà il prossimo 9 aprile e per l'ultima esibizione ha un grande sogno: la rivincita con Floyd Mayweather , che lo ha battuto a maggio nel Match del Secolo. "Non ho ancora un rivale, ma stiamo negoziando la rivincita con Mayweather - ha annunciato il campione filippino su Facebook - Speriamo si faccia". Non facile, però, convincere il campione americano che si è ritirato a settembre.

L'opera di convincimento è partita, ma più che le parole serve magari un assegno a nove zeri per convincere Mayweather a tornare sui suoi passi dopo aver lasciato la boxe a settembre una volta eguagliato il record di Rocky Marciano.



Pacquiao, ormai sempre più impegnato in politica, vuole chiudere con un match indimenticabile la sua gloriosa carriera e pensa di meritare la rivincita dopo aver combattuto a maggio con una spalla malridotta. Difficile convincere The Money (ieri il suo manager ha ribadito il ritiro del proprio assistito), le alternative non mancano: gli statunitensi Terence Crawford e Timothy Bradley, il pugile inglese di origini pakistane Amir Khan, e il messicano Juan Mànuel Marquez sono tutti in lizza per affrontare l'unico pugile della storia a conquistare il mondiale in otto categorie di peso differenti.