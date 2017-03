Boxe, Mayweather: "Pronto a tornare per sfidare McGregor"

12 marzo 2017

Floyd Mayweather è pronto a fare il suo rientro sul ring a più di un anno e mezzo dal suo ritiro. L'ex pugile americano vuole sfidare Conor McGregor , il re delle arti marziali. I due si sono a lungo inseguiti e stuzzicati e ora il grande match sembra più vicino. Combattiamo a giugno - ha detto l'ex campione dei pesi superwelter -. Non voglio più sentire scuse riguardanti il denaro, firmiamo e saliamo sul ring".

Ora che Mayweather si è convinto di tornare a indossare quei guantoni appesi il 12 settembre 2015 dopo essersi ritirato imbattuto ed aver eguagliato il record di Rocky Marciano (49 incontri tutti vinti), la palla passa a McGregor che ha a lungo stuzzicato l'ex pugile.



Il problema, a questo punto, sembra solo economico: l'americano, che di mestiere fa anche l'organizzatore, vuole per sé una borsa da almeno 100 milioni di dollari, mentre il maestro irlandese di arti marziali dovrebbe "accontentarsi" di 15 milioni più una percentuale degli incassi in pay-per-view. Una cifra per lontana da quella di Mayweather, ma decisamente maggiore di quanto guadagna combattendo con la UFC.