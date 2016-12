Boxe: Mayweather favorito contro Pacquiao

E' una questione di milioni. La sfida di Las Vegas tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao è già definita il match del secolo, ancor prima di verificare il riscontro del ring. Una notte da Oscar o da Superbowl. Sarà l'incontro più ricco di sempre con un incasso già fissato a 358 milioni di euro tra botteghino e diritti televisivi. E nella città del gioco d'azzardo non si trova più una stanza. Senza contare quanti pagheranno i 100 dollari per vederlo in pay tv. Le previsioni sono di un minimo di 3 milioni. Una cassa di risonanza che consente di riempire le tasche dei due protagonisti.

Il 38enne Mayweather, imbattuto, parte con i favori del pronostico e forte di una borsa di 162 milioni. Appena 108, si fa per dire, al 36enne filippino che a fronte di 57 vittorie, deve però esibire anche 2 pareggi e 5 sconfitte. Ecco perchè le scommesse propendono a fare del padrone di casa, malagrado sia più vicino ai 40, ma ancora al top. Money, soldi è il suo soprannome per la bravura nelle trattative d'ingaggio, scatena molte polemiche per la possibilità di combattere nonostante una condanna per violenza domestica e altre sette accuse per lo stesso reato. A lui invece interessa raccogliere altre due vittorie per eguagliare Rocky Marciano e poi scendere dal ring per godersi tutti i suoi milioni.