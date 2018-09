Boxe, Mayweather annuncia il ritorno: "Sfiderò Pacquiao entro fine anno"

15/09/2018

Floyd Mayweather annuncia un nuovo ritorno sul ring. Il 41enne imbattuto pugile statunitense concederà la rivincita a distanza di oltre tre anni a Manny Pacquiao, in quello che nel 2015 venne definito il 'Match del Secolo'. "Tornerò sul ring quest'anno per affrontare Manny Pacquiao. Un'altra borsa a nove cifre è in arrivo" il post di Money, che ha combattuto per l'ultima volta il 27 agosto 2017 contro il campione di arti marziali Conor McGregor.