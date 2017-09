Boxe: chiude la casa museo di Muhammad Ali

23 settembre 2017

A poco più di un anno di distanza dall'inaugurazione (era il maggio 2016) chiude a Louisville, sua città natale, la casa museo di Muhammad Ali. A darne l'annuncio è stato uno dei comproprietari dell’edificio, Evan Bochetto. "Non ci sono progetti a lungo termine, siamo stati abbandonati dalla città - ha spiegato - Lo riapriremo in una località più sensibile a queste iniziative". La casa rosa di West Louisville sarà messa in vendita.

La scritta che appare fuori dall'edificio è "chiuso per lavori", ma il museo in memoria del pugile più grande di tutti i tempi morto il 3 giugno 2016 non aprirà più a Louisville. Mancanza di fondi e disinteresse della città hanno fatto gettare la spugna ai proprietari, che hanno lamentato la mancanza di un progetto a lungo termine. il sindaco aveva confermato l’intenzione di intervenire in soccorso del museo, tanto che nell’ultimo anno sono stati stanziati 50 mila dollari per aiutare il progetto. Una cifra ritenuta insufficiente e che ha portato alla clamorosa decisione.