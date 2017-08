Bolt non ci ripensa: "Deluso, sì. Ma ora voglio una vita normale. Non vedo l'ora"

6 agosto 2017

La sua ultima gara deve ancora arrivare: sarà la staffetta 4x100, sabato. Così la nostalgia per l'addio di Usain Bolt avrà altri sei giorni di attesa per diventare per davvero tale. Una piccola consolazione per i suoi milioni di tifosi. Ma chi pensava che il terzo posto di ieri sera, la delusione e la rabbia, avebbero spinto il Fenomeno a ripensarci , a dire no, mi fermo ma non mi ritiro, un giorno ripartirò, e molti lo pensavano, ha già la risposta di Usain. "La mia vita ora sarà una vita normale. Non vedo l'ora". Ferma restando la "delusione". "Ma quest'ultima gara la dovevo ai miei tifosi". E' stata comunque meravigliosa.

Un video postato in nottata dalla sua camera d'albergo, dove si trovava assieme alla fidanzata-modella Kasi Bennett. Così Usain Bolt, in attesa della finale della staffetta 4x100 di sabato prossimo, la sua ultima gara in assoluto ("non ci ripenso, quindi mi ritiro", aveva ribadito davanti alle telecamere qualche ora prima), ha voluto salutare e ringraziare tutti coloro che lo hanno acclamato, o hanno fatto il tifo per lui davanti alla televisione, durante la sua ultima gara individuale, la finale dei 100 di Londra 2017 in cui, per una volta, non ha vinto, piazzandosi solo terzo.

"Ho fatto del mio meglio, ma non è bastato - dice Bolt -. La mia è stata una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, e vorrei ringraziare tutti per l'affetto che mi avete dato, tutto il pubblico di Londra e i tanti giamaicani arrivati qui appositamente per sostenermi. E grazie anche alla mia fidanzata". E a questo punto nel video appare anche la ragazza, che sorride seduta su un divano.

"Sono deluso ma non rinnego nulla, questo era un anno che 'dovevo' ai miei tifosi".



Poco prima quando era ancora nella zona mista dell'Olimpico londinese, dove si era trattenuto a lungo, Bolt tanto per riaffermare il concetto aveva detto che "adesso sarà bello vivere una vita normale, lo sport mi mancherà, ma non vedo l'ora di voltare pagina, anche se non so esattamente cosa farò".