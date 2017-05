Bobo Vieri, il Foot-Volley per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto

6 maggio 2017

E bravo Bobo! La sua passione per il Foot-Volley (che ha le stesse regole del beach volley ma si gioca con i piedi) quest'anno permetterà di fare qualcosa di veramente apprezzabile: un aiuto concreto alle zone colpite dal sisma. Questo è l'intento dichiarato della Bobo Summer Cup, un divertente torneo ideato dall'ex calciatore a cui ognuno può cercare di partecipare. Per farlo occorre caricare sull'apposito sito un video in cui si mettono in mostra le proprie qualità. Poi occorre donare almeno 20 euro su Wishraiser "in sostegno alla campagna di Bobo Vieri per le popolazioni colpite dal terremoto" ("Grazie al tuo contributo sosterrai una grande causa e parteciperai ufficialmente al contest!" si legge sul sito). I video mandati saranno poi pubblicati sulla pagina Instagram del torneo e sarà lo stesso Vieri a selezionare i più divertenti per partecipare alla Bobo Summer Cup sfidando l'ex campione di Inter e Juve che giocherà in coppia con il conduttore Alessandro Cattelan. E c'è da giurarci: le risate, lo goliardate e forse anche le scommesse e i chupito non mancheranno. E di certo non mancherà un aiuto importante per chi ne ha davvero bisogno.