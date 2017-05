Bob, Stati Uniti: Steven Holcomb trovato morto nella sua stanza

7 maggio 2017

Il bobbista statunitense Steven Holcomb, oro olimpico nel 2010, è stato trovato morto ieri nella sua stanza presso il centro di allenamento federale americano a Lake Placid, New York. A renderlo noto è il Comitato Olimpico Usa, che non ha fornito ulteriori dettagli. L'atleta, operato con successo nel 2008 per superare una malattia oculare degenerativa, entrò nella leggenda alle Olimpiadi di Vancouver quando guidò la squadra di bob a quattro all'oro.