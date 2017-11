Biathlon, confermate condanne per doping a Ferrari e Taschler

22 novembre 2017

Confermate le condanne per doping a Gottlieb Taschler e Michele Ferrari : la Corte d'appello di Bolzano ha stabilito un anno di reclusione per l'ex ct dell'Italia ed ex vicepresidente della Federazione mondiale biathlon (Ibu) e un anno e sei mesi per il medico per concorso. Nove mesi, invece, per il biatleta Daniel Taschler, figlio di Gottlieb. Ridotto di 2.500 euro il risarcimento per la Wada che si era presentata parte civile, che ora è di 12.500 euro.

Le stesse condanne erano già state emesse in primo grado la scorsa primavera. Per il periodo della condanna, Ferrari non potrà esercitare la professione medica. Gottlieb e Daniel Taschler sono rimasti coinvolti in un filone della maxi inchiesta sul doping, portata avanti dalla Procura di Padova, assieme al medico già inibito sempre per doping e al quale Gottlieb si era rivolto per il figlio. Gli atti relativi ai Taschler erano poi stati trasferiti per competenza a Bolzano, dato che i fatti contestati si sarebbero svolti ad Anterselva, in Alto Adige, fra il 2010 e il 2011.