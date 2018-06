Bebe Vio racconta la sua nuova vita: "Sono iscritta all'università ma nessuno sa chi sono"

3 maggio 2018

Per la 21enne azzurra è una nuova vita, come lei stessa ha dichiarato in un'intervista rilasciata al magazine Grazia, affermando che la sua soddisfazione è stata quella di doversi presentare come Beatrice. "A scuola sono molto naturale, così come tutti gli altri. Non sanno chi sono, mi chiamano B e non sanno neanche che pratico scherma".

Alla maggiore università americana italiana sono iscritti studenti provenienti da settanta Paesi diversi e gli italiani sono un numero limitato: condizione ottimale per l'atleta veneta che non ama parlare di sé. Dopo un'uscita a Roma assieme alle colleghe, dove la campionessa è stata fermata da un gruppo di ragazzi per scattare una foto, le spiegazioni sulla propria identità sono state però necessarie.