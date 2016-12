Base jumping: con la tuta alare in un foro di 3 metri

8 luglio 2015

Eccezionale e incredibile l'impresa portata a termine da Uli Emanuele, 29enne altoatesino, base jumper di professione, che si è cimentato in una pazzesca picchiata con la tuta alare su una montagna della Svizzera. Ma non si è trattata di un volo consueto: Emanuele aveva come obiettivo quello di passare, durante la picchiata, in una fessura larga meno di tre metri presente tra le rocce. Una missione spettacolare ma pericolosissima, data l'alta velocità della picchiata: tutto è andato a buon fine e l'incredibile impresa è stata filmata interamente attraverso l'utilizzo della GoPro. Vedere per credere.