Aus Open, Federer in lacrime dopo il 20° Slam: "Questa è una favola"

28 gennaio 2018

Commosso, costretto alle lacrime, che scorrono per un minuto abbondante: così, Roger Federer, non lo si era mai visto. C'è voluto il 20° Slam in carriera, la vittoria agli Australian Open al quinto set contro Marin Ciilic, per far emozionare come un bambino il fenomeno del tennis. Di oggi come di ieri. "Questa è la conclusione di una favola, un sogno che si realizza" ha detto nel classico discorso di fine torneo lo svizzero, che vede avvicinarsi il traguardo dei 37 anni ma che vede sempre più allontanarsi il momento in cui dovrà smettere, e lasciare posto agli altri. Che, ancora una volta, devono rimandare l'appuntamento con il successo.