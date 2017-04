Atletica, la campionessa olimpica di maratona Sumgong positiva all'Epo

7 aprile 2017

La Iaaf, la federazione internazionale di atletica leggera, ha reso pubblica la notizia della positività della trentaduenne keniana Jemima Sumgong, campionessa olimpica di maratona a Rio 2016. L’atleta, protagonista di un'annata strepitosa (vittoria anche a Londra 2016) è risultata positiva all’Epo in occasione di un test fuori competizione effettuato a febbraio. Sumgong non potrà dunque difendere la vittoria nella capitale britannica tra due settimane e per lei dovrebbe arrivare una lunga squalifica.