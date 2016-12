Atletica: Jebet da urlo, è record nei 3000 siepi

28 agosto 2016

E' Ruth Jebet la grande protagonista della serata di atletica allo Stade de France di Parigi, sede della 12esima tappa stagionale della Diamond League. Sui 3000 siepi la 19enne kenyana, dal 2014 naturalizzata dal Bahrain, ha vinto facendo registrare il nuovo primato del mondo: 8'52"78 il crono della Jebet che ha sbriciolato di oltre 6 secondi il precedente record di 8'58"81 realizzato dalla russa Gulnara Galkina alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. Pochi giorni fa Ruth Jebet, ai Giochi di Rio, non era riuscita a firmare il record ma si era "accontentata" di conquistare la medaglia d'oro.



Nelle altre prove della serata da sottolineare la vittoria dei 1500 donne della scozzese Laura Muir in 3'55"22, nuovo record britannico e miglior tempo dell'anno, e l'ottimo terzo posto di Alessia Trost nella prova di salto in alto vinto dalla spagnola Ruth Beitia. "Ero così sfinita che per la prima volta in carriera ho chiesto la claque già al primo salto a 1.80", ha detto l'azzurra che ha chiuso la sua gara alla misura di 1.93.