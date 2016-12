Atletica: Gibilisco, dall'asta al... bob

18 ottobre 2016

GIBILISCO: "NON VEDO L'ORA DI COMINCIARE"

"Ho accettato con entusiasmo l'invito del direttore tecnico Omar Sacco e del preparatore Samuele Romanini - spiega Gibilisco -. Sono un grande appassionato di sport invernali e quando mi è stata proposta questa nuova sfida non ho esitato a dare la mia disponibilità. Ho l'agonismo nel sangue, amo mettermi in gioco e questa è una grande opportunità. Non sono mai salito in vita mia su un bob, faremo delle prove e alla fine trarremo delle conclusioni, con grande serenità e altrettanto impegno. Se la squadra dovesse avvertire il bisogno del mio aiuto nel ruolo di frenatore, non avrò problemi a mettermi a disposizione del gruppo. Ho sentito nelle parole dei tecnici grande motivazione e voglia di crescere, componenti fondamentali per costruire un team competitivo in vista delle Olimpiadi coreane del 2018".



"Il bob è una disciplina estrema - continua -, che richiede un po' di sana pazzia, proprio come nell'atletica. Ci sono elementi comuni con il salto con l'asta, come ad esempio la spinta delle gambe e le braccia che sono bloccate per l'intera rincorsa, fino all'atto conclusivo dello stacco oppure dell'inserimento nel bob. Non vedo l'ora di cimentarmi in questa nuova avventura".